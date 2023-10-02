Лучший рецепт квашеной капусты: сколько квасится, как правильно приготовить

Чтобы приготовить настоящую квашеную капусту особых премудростей не требуется, уверяют российские старожилы. В их рукописных тетрадках и седых головах тщательно хранится заветный и очень простой рецепт.

За давностью лет авторство рецепта утрачено, но зато его простота доказана веками, потому он отнесён в разряд «классических» и «лучших». Таким бабушкиным рецептом поделилась в своей книге «Сверхпростые кулинарные рецепты» россиянка Елена Крылова.

По её словам, бабуля начинала заготовку капусты аккурат на Растущую Луну и её квашеная «капустка» всегда отличалась особым хрустом и хранилась очень долго.

1. Мелко шинкуем капусту (ножом или тёркой Бернера), добавляем к ней мелконашинкованную морковь, слегка подсаливаем и перемешиваем в большой ёмкости чистыми руками.

2. На дно тщательно промытых с содой стеклянных банок (от 1 литра и более) укладываем чёрную горбушку ржаного хлеба и накрываем её целым капустным листом (ускорит брожение).

3. Закладываем перемешанную с морковью и солью капусту слоями, каждый из которых трамбуем деревянной толкушкой (капуста должна дать сок).

4. Укладку заканчиваем по «плечики» банок, закрываем капроновой крышкой и оставляем отстояться при комнатной температуре 3-4 дня.

5. Спустя этот срок убираем банки в холод.

6. При подаче на стол посыпаем щепоткой сахара и поливаем подсолнечным маслом.