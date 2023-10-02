Ночные заморозки и потепление днём: какая погода ожидает Новосибирск на неделе со 2 по 8 октября

Прогноз погоды для Новосибирска на следующую неделю обещает теплые дни.

Согласно синоптикам, днем в городе ожидается от +10 до +16 градусов, в то время как ночью возможны заморозки до -1 градуса.

Дневная температура будет колебаться от +11 до +16 градусов. Первые три дня недели обещают быть ясными и малооблачными. Наиболее теплые дни ожидаются 6 и 7 октября, когда температура воздуха достигнет +16 градусов. Ночные показатели колеблются от 2 до 7 градусов тепла.

Сайт Gismeteo сообщает о вероятности небольших дождей 5 и 8 октября. Самый холодный день придется на понедельник, 2 октября, когда температура не превысит +10 градусов, а ночью опустится до -1. Во вторник, 3 октября, воздух прогреется до +14 градусов, а 4 октября ожидается незначительное похолодание до +13. 5 октября температура составит +12 градусов.

6 и 7 октября воздух в Новосибирске прогреется до +16 градусов, а 8 октября — до +13.

Напомним, Новосибирскую область накрыл густой туман утром 2 октября.