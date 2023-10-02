Открытие затапливаемого парка в Новосибирске перенесут на 2024 год

Открытие первого в России затапливаемого парка в Новосибирске будет перенесено на 2024 год из-за ошибок в проекте.

Открытие первого в России затапливаемого парка на берегах реки Каменки в Новосибирске будет перенесено на 2024 год из-за ошибок в проекте. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании правительства региона.

Он отметил, что предложение о переносе будет рассматриваться, чтобы избежать брака и ошибок в исполнении проекта и сохранить его качество. Отставание связано с ошибками в проектно-сметной документации.

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов добавил, что проблемы с проведением работ также связаны с заменой субподрядной организации. Еще осталось выполнить несколько элементов проекта, таких как проезды, пешеходные дорожки, природные смотровые площадки, площадки для выгула собак, лестницы, игровые и спортивные площадки, освещение, озеленение и малые формы. По проекту будет неисполнение в размере 134 млн рублей из общего бюджета в 292 млн рублей на текущий год.

Ранее открытие парка было запланировано на 2023 год. Зонирование парка основано на ежегодных колебаниях уровня воды. В затапливаемой части реки не будет установлено никаких объектов.



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