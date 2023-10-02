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общество

Под Красноярском мужчина продает 50-рублевую купюру за 3 млн рублей

Фото: Авито

Объявление о продаже купюры появилось в начале сентября.

Житель поселка Солонцы выставил на продажу 50-рублевую купюру с уникальным номером «3000000». Хотя продавец и выставил цену в 3 миллиона рублей, он подчеркивает, что готов рассмотреть хорошие денежные предложения от потенциальных покупателей.

«Данная купюра уникальна и не имеет аналогов, маленький номинал имеет неповторимый в РФ номер 3 миллиона. Отличное состояние купюры, не мята, не затерта», — пишет продавец

Объявление о продаже купюры появилось в начале сентября. Автор пишет, что она уже привлекла внимание сотен людей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в Первомайском сквере открыли проход от Советской к Красному проспекту.

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Игорь Кириченко
Журналист

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