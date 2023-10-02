В Новосибирске в Первомайском сквере открыли проход от Советской к Красному проспекту

Реконструкцию всего сквера планируют закончить до середины октября.

В Первомайском сквере в Новосибирске завершился один из этапов реконструкции. Рабочие выложили плитку стального цвета по новой дорожке, соединяющей улицу Советскую и Красный проспект.

Как сообщает «Зелёный Новосибирск», этот проход стал первой частью обновления парка. Работы продолжаются на остальной территории. Реконструкцию планируют закончить до середины октября.

В Первомайском сквера появится тротуарная брусчатка яркого красного цвета, состоящая из мелких элементов. Также установят новые скамейки и урны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начали консервировать фонтаны к зиме.