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общество

В Новосибирске в Первомайском сквере открыли проход от Советской к Красному проспекту

Фото: t.me/tereshkovaave

Реконструкцию всего сквера планируют закончить до середины октября.

В Первомайском сквере в Новосибирске завершился один из этапов реконструкции. Рабочие выложили плитку стального цвета по новой дорожке, соединяющей улицу Советскую и Красный проспект.

Как сообщает «Зелёный Новосибирск», этот проход стал первой частью обновления парка. Работы продолжаются на остальной территории. Реконструкцию планируют закончить до середины октября.

В Первомайском сквера появится тротуарная брусчатка яркого красного цвета, состоящая из мелких элементов. Также установят новые скамейки и урны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начали консервировать фонтаны к зиме.

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Игорь Кириченко
Журналист

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