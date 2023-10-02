В Новосибирске начали готовить консервировать фонтаны к зиме

Конец сезона фонтанов в Новосибирске в выходные отметили красочным шоу, а сейчас все 15 объектов начали консервировать — Сиб.фм поговорил с начальником МКУ «Городской фонтан» Валерием Науменко о трудностях процесса.

Как говорит начальник МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко, в этом году сезон фонтанов даже продлился дольше обычного. 29 сентября в Центральном парке он закрылся красочным шоу. Сейчас же городские фонтаны начали готовить к зиме.

«Они отключены, ведётся консервация, — сообщил Сиб.фм Валерий Науменко. — По регламенту у нас работают до 1 октября, если погода позволяет. Если бы начались холода, а такое было (30 сентября 1979 года были заморозки до — 25 градусов), мы бы их раньше выключили. Но мы доработали до последнего. Сейчас мы начинаем всё закрывать, потому что близятся минусовые температуры. Сливаем воду оттуда, чтобы труду не разорвало. А сверху закрываем всё щитами».

Эту процедуру специалисты МКУ «Городской фонтан» должны закончить на этой неделе. Далее фонтаны начнут ремонтировать.

«Некоторые фонтаны были переполнены от ливнёвки. Иногда рвутся трубы, масса работы по переборке двигателей. Как говорится, мы до последнего пытаемся реанимировать «больного»: по винтикам разбираем, снова собираем, запускаем»,

— рассказал о специфике работы Валерий Науменко.

После того, как закончится консервация фонтанов, начнётся установка на месте многих их них световых конструкций.

«Работы ведутся в сквере на Орджоникидзе, их проводят представители компании S7. Иллюминировать будет весь сквер. Они экстренно работают, и в выходные», — заключил начальник МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.