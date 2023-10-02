Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО Владимира Цыганчука

Мужчина погиб 20 сентября в ходе боевых действий.

Сегодня, 2 октября, паблик «Новосибирск скорбит» опбликовал новость о похоронах российского военнослужащего Владимира Цыганчука.

Владимир Цыганчук родился 16 августа в Купино. На родине он закончил школу и получил профессию механизатора. В течение долгих лет работал слесарем.

Весной 2023 года Владимир отправился на Украину добровольцем. 20 сентября 2023 года во время боевых действий он погиб.

Церемония прощания с Владимиром Цыганчуком состоялась 2 октября года в кинотеатре «Сибирь» в Купино.

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