сегодня
02 октября, 19:00
пробки
8/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 97.41 | eur 103.1
сегодня
02 октября, 19:00
пробки
8/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 97.41 | eur 103.1
сегодня 17:33
общество

Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО Владимира Цыганчука

Фото: «Новосибирск скорбит»

Мужчина погиб 20 сентября в ходе боевых действий.

Сегодня, 2 октября, паблик «Новосибирск скорбит» опбликовал новость о похоронах российского военнослужащего Владимира Цыганчука.

Владимир Цыганчук родился 16 августа в Купино. На родине он закончил школу и получил профессию механизатора. В течение долгих лет работал слесарем.

Весной 2023 года Владимир отправился на Украину добровольцем. 20 сентября 2023 года во время боевых действий он погиб.

Церемония прощания с Владимиром Цыганчуком состоялась 2 октября года в кинотеатре «Сибирь» в Купино.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске загорелся склад с мебелью на улице Панфиловцев.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в