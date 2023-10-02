В Новосибирске загорелся склад с мебелью на улице Панфиловцев

В Октябрьском районе Новосибирска пожарные потушили возгорание на складе.

В понедельник, 2 октября, в Новосибирске загорелся склад на улице Панфиловцев. Прибывшие на вызов пожарные потушили его за 45 минут, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Как сообщили очевидцы в комментариях под записью о пожаре в группе "АСТ-54" Вконтакте, рабочие до приезда пожарных смогли сами присоединить пожарный рукав и начали сами тушить пожар.

Локализовать возгорание удалось в 13:37.

Площадь пожара — 150 квадратных метров. Загоревшееся здание — металлический одноэтажный склад с офисной мебелью. Несмотря на крупный пожар в этом месте, нет риска, что он перекинется на соседние сооружения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жителей пострадавшей после пожара пятиэтажки поселили в гимназии.