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общество

В Новосибирске загорелся склад с мебелью на улице Панфиловцев

Фото: МЧС по Новосибирской области

В Октябрьском районе Новосибирска пожарные потушили возгорание на складе.

В понедельник, 2 октября, в Новосибирске загорелся склад на улице Панфиловцев. Прибывшие на вызов пожарные потушили его за 45 минут, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Как сообщили очевидцы в комментариях под записью о пожаре в группе "АСТ-54" Вконтакте, рабочие до приезда пожарных смогли сами присоединить пожарный рукав и начали сами тушить пожар.

Локализовать возгорание удалось в 13:37.

Площадь пожара — 150 квадратных метров. Загоревшееся здание — металлический одноэтажный склад с офисной мебелью. Несмотря на крупный пожар в этом месте, нет риска, что он перекинется на соседние сооружения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жителей пострадавшей после пожара пятиэтажки поселили в гимназии.

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Сергей Щукин
Журналист

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