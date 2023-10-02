Под Новосибирском сохранится высокая пожароопасность 4 класса в Купинском районе

Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупреждает о сохранении высокой пожароопасности 4 класса на территории Новосибирской области с 3 по 6 октября 2023 года. Особенно высокий уровень пожароопасности ожидается в Купинском районе.

Высокая пожароопасность также прогнозируется в следующих районах Новосибирской области: Усть-Тарский, Чановский, Татарский, Чулымский, Барабинский, Чистоозерный, Баганский, Здвинский и Кочковский.

Специалисты предупреждают, что при таких условиях погоды важно соблюдать крайнюю осторожность при обращении с огнем. Разводить костры крайне не рекомендуется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ближайшие три дня погода в Новосибирске будет до +15 градусов.