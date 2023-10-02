Подросток с пистолем напугал жителей Новосибирска

В «Матрешкином дворе» в Новосибирске заметили подростка с пистолем.

В Новосибирске жители «Матрешкина двора» заметили подростка с пистолетом в руках. Фотографию опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик» 2 октября.

На кадрах видно, что мальчик гуляет с пистолетом, похожим на настоящий.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявлений по данному факту не было. На место направили экипажи полиции для уточнения информации.

Как ранее писал Сиб.фм, четверо подростков устроили стрельбу из пистолета в магазине Новосибирска. 30 сентября в 01:20 ночи в магазине «Пятерочка», расположенном на ул. Сибиряков-Гвардейцев, сработала сигнализация. Несовершеннолетние хотели его ограбить.