Преподаватель техникума под Новосибирском 4 года получала взятки за зачёты

В Новосибирской области будут судить преподавателя за получение взяток от студентов.

В Куйбышевском межрайонном суде рассмотрят уголовное дело в отношении сотрудника образовательного учреждения. 61-летняя жительница Куйбышева столкнулась с обвинениями в получении взяток от студентов, сообщили 2 октября в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Согласно версии следствия, в период с августа 2018 года по апрель 2022 года, обвиняемая, работая преподавателем и заведующей отделением ветеринарии в сельскохозяйственном техникуме, лично получала деньги взамен успешной сдачи промежуточных аттестаций студентами, которые обучались на специальности «ветеринарный фельдшер». При этом студенты не посещали занятия и не проходили обязательный процесс обучения.

Педагога обвиняют в пяти эпизодах получения взятки, уточнили в СУ СКР по Новосибирской области.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Напомним, в Новосибирске осудят сотрудника магазина, который закрыл 9-летнего мальчика в холодильнике.