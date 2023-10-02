Прокуратура начала проверку после травмы девочки в школьной столовой Новосибирска

Прокуратура проверит безопасность в школе Новосибирска, где девочка сломала позвоночник на стуле в столовой.

В конце сентября в Новосибирске ученица школы №198 упала со стула в школьной столовой и сломала позвоночник. Прокуратура проверит, чем была вызвана такая травма, и насколько в школе соблюдаются правила безопасности.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, прокуратурой будет дана оценка соблюдению в школе правил безопасности образовательного процесса, своевременности оказания помощи ребенку», — сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокурор примет решение о дальнейшем реагировании. Если нарушения в безопасности выявят, скорее всего будет заведено уголовное дело.

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