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общество

Прокуратура начала проверку после травмы девочки в школьной столовой Новосибирска

Фото Сиб.фм

Прокуратура проверит безопасность в школе Новосибирска, где девочка сломала позвоночник на стуле в столовой.

В конце сентября в Новосибирске ученица школы №198 упала со стула в школьной столовой и сломала позвоночник. Прокуратура проверит, чем была вызвана такая травма, и насколько в школе соблюдаются правила безопасности.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, прокуратурой будет дана оценка соблюдению в школе правил безопасности образовательного процесса, своевременности оказания помощи ребенку», — сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокурор примет решение о дальнейшем реагировании. Если нарушения в безопасности выявят, скорее всего будет заведено уголовное дело.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сотрудник компании из Новосибирской области растратил пиломатериалы на 250 тысяч.

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Сергей Щукин
Журналист

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