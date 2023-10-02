Владелец Porsche 911 из Новосибирска заплатил рекордный транспортный налог

Самый большой налог предстоит заплатить владельцу спортивного автомобиля Porsche 911.

Владельцу Porsche 911 в Новосибирской области предстоит заплатить максимальный транспортный налог в 2023 году. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по региону сообщило, что налог, начисленный в отношении этого автомобиля, составляет внушительные 292 455 рублей.

Минпромторг России включил Porsche 911 в список дорогих марок, для которых при расчете транспортного налога учитывается повышающий коэффициент. В Новосибирске стоимость данной машины варьируется от 13 миллионов рублей до 35 миллионов рублей.

Но это не единственный рекордсмен по размеру транспортного налога в регионе. Жителю Новосибирской области, владеющему 269 транспортными средствами, придется заплатить налог в размере 2 852 030 рублей.

Всего же налоговые начисления насчитались более чем на 3 миллиарда рублей в течение налогового периода 2022 года в Новосибирской области. Физические лица должны будут заплатить эти налоги до 1 декабря 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель Range Rover исполнял опасные маневры и попал на видео.