Школы и детсады Новосибирска массово закрываются на карантин

Массовое закрытие детсадов и школ на карантин происходит в Новосибирске.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 2 октября сообщили, что из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли 12 школьных классов и 28 групп в детских садах.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил губернатору о продолжающемся закрытии групп и классов на карантин из-за увеличения числа заболевших ОРВИ.

За последнюю неделю на карантин были закрыты 28 групп в 22 детских садах и 12 классов в 9 школах. Однако пока нет информации о полном закрытии образовательных учреждений.

Министр здравоохранения Константин Хальзов уточнил, что за неделю было выявлено 29 144 случая ОРВИ в регионе. Вспышки гриппа в области не зарегистрированы. Также отмечается, что за сутки было зафиксировано всего 10 случаев заражения коронавирусом среди жителей Сибири.

Напомним, в Новосибирске ученице 3 класса сделали замечание за то, что она пила воду на уроке.