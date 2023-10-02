Срок сдачи парка Каменка в Новосибирске переносят на следующий год

Подрядчик не успеет сдать парк Каменка в Новосибирске из-за ошибок в проекте.

Строительство парка в пойме реки Каменка в Новосибирске столкнулось с проблемами, и его сдача будет отложена на следующий год. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на оперативном совещании в региональном правительстве. Он отметил, что изменения в проекте и смена субподрядчика привели к задержкам в работе.

По словам Архипова, осталось завершить работы по благоустройству парка, включая проезды, пешеходные дорожки, природные смотровые площадки, площадки для выгула собак, лестницу, игровую и спортивную площадки, освещение, озеленение и установку малых форм. При этом стоимость работ превысит бюджет на 134 миллиона рублей.

Также было отмечено, что в текущем году не использована субсидия в размере 50 миллионов рублей, выделенная на строительство парка, а также 14 миллионов рублей, предназначенных для проектирования парка «Чербузы» в Советском районе.

Мэр Новосибирска Анатолий Локтя объяснил задержку ошибками в проектно-сметной документации и выразил надежду на перенос сдачи парка на следующий год, чтобы не пострадало качество работ. Парк «Каменка» является экспериментальным проектом, так как будет построен в пойме реки, которая подвержена резким изменениям уровня воды в зависимости от погодных условий. Ранее планировалось завершить все работы по благоустройству парка в октябре 2023 года.

Напомним, в Новосибирске 2 октября частично откроют Первомайский сквер.