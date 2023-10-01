В Новосибирске 2 октября частично откроют Первомайский сквер

Вице-мэр Новосибирска проверила ход работ в Первомайском сквере.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова взяла на себя ответственность за проверку хода работ в Первомайском сквере. Она рассказала об этом в своем официальном Телеграм-канале.

По ее словам, подрядчик, ответственный за реконструкцию сквера, обещает завершить работы и открыть проход горожанам от Краеведческого музея до ближайшей станции метро уже завтра вечером. Работы на данный момент активно продвигаются. Кроме того, строительные работы переносятся на наружный контур сквера, где восстанавливается тротуар.

Следующим этапом в реконструкции Первомайского сквера станет ремонт фонтана Мишка, который начнется с понедельника.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска рассказала правила пересадки пассажиров сломанного автобуса.