Стали известны районы Новосибирска с наибольшим количеством мигрантов

Названы наиболее привлекательные для мигрантов районы Новосибирска.

С января по август 2023 года в Новосибирской области было зарегистрировано свыше 177 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 4 тысячи превышает показатель за тот же период 2022 года.

В основном миграция происходит из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Среди них 109 тысяч человек приехали с целью трудоустройства, 39 тысяч — с личными целями, 5 тысяч — в качестве туристов, тысяча — с деловой поездкой, 4 тысячи — с другими целями. Об этом сообщила заместитель начальника Управления внутренних дел Главного управления МВД России по Новосибирской области, полковник полиции Людмила Фоменко в интервью VN.ru.

По её данным, наибольшая концентрация иностранных граждан наблюдается в Ленинском, Октябрьском, Дзержинском и Кировском районах Новосибирска. Также значительное количество мигрантов проживает в Новосибирском, Искитимском районах и в Бердске.

Выбор этих мест обусловлен наличием крупных продуктовых рынков и торговых центров.

Фоменко также отметила, что с начала 2023 года было выявлено более 5,5 тысяч нарушений миграционного законодательства. В результате этого около тысячи иностранцев были высланы из России.

С 2021 по 2023 год в отношении нарушителей было принято более 3,5 тысяч решений о запрете на въезд в Россию.

Напомним, в Петербурге мигрант домогался 7-летнего мальчика в барбершопе.