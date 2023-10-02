Судебные приставы арестовали автомобиль кузбассовца из-за долга по алиментам на 370 тысяч

Мужчины пытался спрятать автомобиль, за что на него возбудили уголовное дело.

В Кузбассе должник по алиментам пытался скрыть свое имущество, в результате чего из-за чего стал фигурантом уголовного дела, пишет Сибдепо со ссылкой на ГУФССП России по региону.

Сообщается, что житель Киселевска задолжал почти 370 тысяч рублей по алиментам на содержание дочери. Несмотря на это, мужчина приобрел автомобиль, а когда судебные приставы наложили на него арест, он спрятал его, чтобы авто не списали в счет долга.

Такое нежелание расставаться с машиной привело к тому, что на кузбассовца завели уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». После этого мужчина сразу же выплатил всю сумму долга.

Напомним, адвокат объяснила, как получить алименты от уехавшего за границу от отца.