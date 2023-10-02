В мэрии Новосибирска рассказали, каких профессий не хватает в школах

Мэрия Новосибирска объявила о дефиците специальностей в городских школах .

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления о перечне «дефицитных» специальностей в городских школах. Согласно этому документу, выявили семь недостающих специальностей для обеспечения качественного образования и обслуживания школ.

Первой из этих специальностей являются учителя начальных классов. Недостаток учителей данной категории оказывает влияние на первичное образование школьников и ставит под вопрос его качество. Также в списке дефицитных специальностей включены учителя иностранных языков, физики и математики.

Кроме того, нехватает поваров и мойщиков посуды.

С целью привлечения квалифицированных специалистов в области образования и обслуживания школ, местные власти рассматривают возможность предоставления компенсации для аренды жилья.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин взял под контроль дело о девочке, которая сломала позвоночник в школе в Новосибирске.