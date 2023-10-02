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проиcшествия

В Москве 2-летний ребенок поперхнулся едой и умер у мамы на руках

Фото: Pexels.com

Мать ребенка вызвала скорую помощь, но он умер до их прибытия.

В ТЦ «Саларис» в Москве двухлетний ребенок неожиданно скончался после того, как поперхнулся едой. Смерть ребенка настала, когда 40-летняя мать держала ребенка на руках в игровой зоне центра. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Мама пришла со своим ребенком на празднование дня рождения. До этого рокового момента ребенок веселился вместе с другими детьми. Однако, когда ребенок взял еду, он неожиданно поперхнулся и начал задыхаться.

Мама попыталась оказать первую помощь своему малышу и вызвала скорую медицинскую помощь. Врачи не смогли спасти жизнь маленькому пациенту. Он скончался до их прибытия.

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Игорь Кириченко
Журналист

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