В Новосибирске 2 октября объявлен режим «чёрного неба»

В Западно-Сибирском гидрометцентре сообщили, что в понедельник, 2 октября, в Новосибирске включится режим «чёрного неба».

Новосибирские синоптики сообщают, что режим «чёрного неба» наступит уже через два часа. Так, в Первомайском районе уже наблюдается превышение оксида углерода.

«В период с 18 часов 02.10 до 18 часов 04.10 на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере города I степени опасности», — говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.

А завтра жителей Новосибирской области ждёт и повышении класса пожароопасности – угроза распространения огня будет существовать с 3 по 6 октября.

«На территории Новосибирской области в Купинском районе сохранится высокая пожароопасность 4 класса, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Новосибирской области.

– В Усть-Тарском, Чановском, Татарском, Чулымском, Барабинском, Чистоозерном, Баганском, Здвинском, Кочковском районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса».

В эти сотрудники МЧС советуют не разводить на дачах открытый огонь и не жечь траву – это усугубит ситуацию с накоплением вредных примесей в воздухе. Напомним, в прошлом месяце режим «чёрного неба» длился один день – 16 сентября.