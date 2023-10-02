В Новосибирске актриса Толстоганова заставила зрителей плакать спектаклем о маме и сыне

Произведение рассказывает о матери и сыне, которые не могут найти общий язык.

В Новосибирске 2 октября прошел спектакль «Это все она». Режиссёр постановки — Данила Чащина. Об этом пишет «МК в Новосибирске». В главных ролях были актёры Виктория Толстоганова и Денис Власенко.

В постановке рассказывается о матери и сыне. По сюжету они не находят общий язык. Тогда женщина решает наладить отношения с сыном, заводит аккаунт в соцсетях и общается с сыном.

Они общаются круглыми сутками. Общий язык нашли. Однако парень влюбляется в интернет-знакомую. Мать не знает что делать.

Тогда «незнакомка» пытается прекратить общение, но не смогла. Это был ее единственный общения с сыном.

По итогу мать прекращает общаться. Тогда сын удаляет страницу и решает покончить с собой. В этот момент на глазах у некоторых зрителей появились слёзы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выставка картин Сурикова продлится до 15 октября.