В Новосибирске выставка картин Сурикова продлится до 15 октября

В экспозиции представлены 39 работ.

Жители Новосибирска могут посетить выставку картин известного художника Василия Сурикова до 15 октября. Экспозиция включает в себя 39 произведений. Она организована в честь 175-летия со дня рождения художника.

Среди представленных работ на выставке можно увидеть такие картины, как «Покорение Сибири Ермаком» и «Взятие снежного городка». Выставка проводится в Новосибирском государственном художественном музее.

Стоимость билетов составляет 450 рублей для обычных посетителей и 350 рублей для льготников.

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