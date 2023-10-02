В Новосибирске девочке, сломавшей позвоночник в школе, полгода придётся провести дома

Общая реабилитация ребенка займёт несколько лет.

25 сентября в Новосибирске девятилетняя Катя отправилась в школу на учебу. Во время обеда она пошла с друзьями в столовую

Во время обеда, когда Кате не хватило места, учительница дала ей стул. Но этот стул оказался дефектным. В тот момент, когда девочка сидела на стуле, он сломался, и Катя упала на спину.

Сначала Катя не почувствовала острой боли, но по возвращении домой она не смогла даже встать с кровати. Родители тут же отвезли ее в травмпункт, где врачи диагностировали у девочки перелом грудного и спинного позвонков. Ей предстоит длительное и сложное восстановление в 2–3 года. Катя не может сидеть, а ходить придется с корсетом.

Родители пострадавшей девочки считают, что вина лежит на учительнице.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин взял под контроль дело о девочке, которая сломала позвоночник в школе.