В Новосибирске ФНС подала на банкротство местной макаронной фабрики

Налоговая подала на банкротство макаронной фабрики из Новосибирска.

В Новосибирске межрайонная инспекция ФНС подала на банкротство «Новосибирской макаронной фабрики». Об этом сообщили в Арбитражном суде Новосибирской области.

Сумма долга составила примерно 1,5 миллиона рублей. Заявитель не предоставил в суд налоговые декларации, требования об уплате налога, решения, постановления, информацию о возбужденных исполнительных производствах, данные об имуществе у должника, расчёты суммы пени и другие. Из-за этого заявление было приостановлено. В налоговой предложили устранить нарушения.

Компания была зарегистрирована в 2008 году. В прошлом году выручка «Новосибирской макаронной фабрики» составила 3,5 миллиона рублей, а убыток — 4 миллиона. Годом ранее выручка фабрики достигла 56,1 миллиона, а убыток — 8,4.

Напомним, что ООО «Межрегиональный агропромышленный распредцентр» (бывший «Мандарин») получил иск от налоговой службы о признании банкротства.