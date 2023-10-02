В Новосибирске началась Декада пожилого человека

Для пенсионеров показывают советское кино бесплатно на большом экране.

Декада пожилого человека стартовала в Новосибирске. В ближайшие десять дней жители старшего поколения города смогут насладиться культурными и образовательными мероприятиями.

Одним из моментов начала декады было открытие в Центре креативных индустрий кинозала «Синема». Пенсионеров ждал концерт, чаепитие и просмотр советской классики. На большом экране зрители посмотрели фильм «Однажды 20 лет спустя». В фильме рассказывается о жизни многодетной матери.

«Это же классика нашего кинематографа. Очень хороший и добрый фильм, который призывает задуматься о семейных ценностях. Что главное в жизни человека — карьера или семья? Каждый выбирает для себя», — отметила руководитель Калининского отделения союза пенсионеров России Новосибирской области Мария Лунина.

Кроме кинопоказов, в течение декады пожилого человека в Новосибирске планируются различные выставки, концерты, мастер-классы и экскурсии.

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