В СГК рассказали, почему в части домов Новосибирска нет отопления

2 октября в СГК объявили о завершении процесса подключения жилых домов города к системе теплоснабжения. Несмотря на это, некоторые жители Новосибирска жалуются на отсутствие тепла в своих домах.

По данным пресс-службы СГК, к 13:00 2 октября, более 95% домов в городе подключили к теплоснабжению. Также отопление предоставили детским садам и школам. Однако в социальных сетях и комментариях появились жалобы на отсутствие тепла в ряде районов, включая Сибиряков-Гвардейцев, Титова, Вертковскую, Немировича-Данченко, Карла Либкнехта, Новогоднюю, Ползунова, а также на Северо-Чемских и Станиславских жилмассивах, и другие.

Представители теплосетевой компании объяснили, что запуск отопления в таком большом городе всегда сопровождается краткосрочными проблемами и недостаточным качеством подачи тепла в ряде домов. Это связано с постоянным ростом числа подключенных объектов, что требует ежедневной наладки работы теплосетей. Они подчеркнули, что регулирование режимов требует времени и технически невозможно выполнить одномоментно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ввели в эксплуатацию 27-этажный долгострой на Зорге.