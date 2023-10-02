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недвижимость общество

В Новосибирске ввели в эксплуатацию 27-этажный долгострой на Зорге

Фото: Pexels.com

Дом рассчитан на 338 квартир.

Министерство строительства и инфраструктуры Новосибирской области объявило о завершении строительства многоквартирного жилого дома по улице Зорге в Кировском районе.

Строительство жилого комплекса началось еще в 2015 году. Однако первый застройщик не смог выполнить свои обязательство. Его объявили банкротом.

В мае 2022 года права на строительство передали новому застройщику, компании «Темпо». На тот момент объект был готов на 50%.

27-этажный дом введен в эксплуатацию. Уже в ближайшие дни 47 обманутых дольщиков получат ключи от своих квартир.

Ранее Сиб.фм сообщал, что только у 12 застройщиков Новосибирска средняя площадь квартир больше 50 квадратных метров.

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Игорь Кириченко
Журналист

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