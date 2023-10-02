В Новосибирске пара узнала пол будущего ребенка на дрифт-площадке

Два автомобиля начали распылять розовую краску на площадке.

В Новосибирске пара, чтобы узнать пол ребенка приехала на дрифт-площадку. На видео в группе АСТ-54, парень с девушкой стоят в центре площади, а около них дрифтуют два автомобиля. Через считанные секунды машины начинают распылять розовую краску. Вместе с этим парень открывает огнетушитель с розовым дымом.

Будущий папа дочери берет девушку на руки и они кружатся в розовой дымке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в Первомайском сквере открыли проход от Советской к Красному проспекту.