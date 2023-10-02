В Новосибирске после разбирательства в суде из-за алиментов семья воссоединилась

Жительница Новосибирска добилась возбуждения уголовного дела на бывшего мужа, который не платил алименты. Но когда начался судебный процесс, пара заявила, что помирилась и отправилась в ЗАГС.

Жительница Кировского района потребовала возбудить на своего бывшего супруга уголовное дело по 157 статье УК РФ – несколько лет мужчина не платил алименты и с 2021 года задолжал своей 6-летней дочке 160 тысяч рублей.

Бывшему мужу грозили обязательные работы, но во время заседания мать девочки встала и попросила простить этот долг мужчине.

«Мать пояснила, что в ходе проведения дознания по уголовному делу они с подсудимым начали вести совместную трудовую деятельность, он в полном объёме погасил алиментные обязательства, пришли к решению вновь создать семью с подсудимым, подали заявление о заключении брака в ЗАГС, просила прекратить уголовное дело», — сказано на сайте Кировского районного суда.

В подтверждение того, что будущий муж ничего не должен, женщина предоставила справку от приставов о погашении долга. Служитель Фемиды пошёл на встречу жениху и невесте.

«Суд с учётом полного погашения задолженности освободил подсудимого от уголовной ответственности с прекращением уголовного дела и уголовного преследования на основании части 3 примечания к статье 157 УК РФ»,

- говорится в сообщении суда.

Также напомним, что в конце прошлой недели в розыск был объявлен 41-летний Сергей Аладьев, который задолжал 9-летнему сыну более 1 миллиона рублей.