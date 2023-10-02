В Новосибирске у подростков просили «пояснить» за красные шнурки

В Новосибирске на площади Ленина произошел конфликт из-за цвета шнурков. Об этом сообщил один из очевидцев, который поделился информацией в группе «ЧП-Новосибирск».

Сибиряк находился в ресторане KFC, когда его дети обратились к нему с просьбой о помощи. Поднявшись на второй этаж, он столкнулся с ситуацией, в которой двое молодых парней требовали от девочек-подростков снять красные шнурки и назвать себя «антифашистами» перед камерой. Отец пострадавших решил разобраться в ситуации и узнать, по какой причине они обратились к его детям. Парни предложили ему «поговорить» на улице.

Охранник ресторана сообщил, что эти парни часто пристают к посетителям заведения. После того, как мужчина сказал, что вызовет полицию, агрессоры ушли. Впоследствии удалось установить, что основной причиной их конфликта был цвет шнурков — они были красного цвета. По словам агрессоров, такие шнурки носят только «антифашисты».

Ранее Сиб.фм сообщал, что на портале «Госуслуги» стала обязательной двухфакторная аутентификация.