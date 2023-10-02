В Новосибирске за 2 дня задержали 31 пьяного водителя

За выходные в Новосибирске задержали 31 водителя в нетрезвом состоянии.

В течение прошедших выходных в Новосибирске был задержано 31 водитель в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В соответствии с законодательством, при первом нарушении, водителю угрожают административная ответственность, включающая штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении, водитель будет привлечен к уголовной ответственности.

Нарушения были зафиксированы в период с 29 сентября по 1 октября, в рамках проведения мероприятия под названием «Нетрезвый водитель». Цель осуществления рейдов заключается в профилактике нетрезвого вождения в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что похищенного у ворот школы ребёнка нашли в Новосибирской области. По предварительным данным, к похищению ребёнка может быть причастна его мать: она развелась с мужем, и сын остался с ней, но он регулярно сбегает к отцу и бабушке. Возможно, на видео женщина или её знакомые как раз забирают ребёнка силой.