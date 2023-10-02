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общество

В Новосибирске за неделю поступило 11 ложных сообщений о минировании

Фото: Pexels.com

Из-за ложных сообщений пришлось эвакуировать 635 человек.

В Новосибирске за прошедшую неделю власти столкнулись с волной ложных сообщений о минировании различных объектов, включая образовательные учреждения, суды и торговые центры. Об этом рассказали на оперативном совещании правительства.

Замначальника Главного управления Министерства внутренних дел России по региону Кирилл Травин рассказал, что за неделю поступило целых 11 ложных сообщений о наличии взрывчатых веществ и минировании различных объектов.

Чтобы обеспечить безопасность горожан, полицейские провели обследование 15 зданий, включая школы, суды и коммерческие центры. В результате проведенных проверок, сотрудники полиции не обнаружили никаких опасных предметов или веществ. Однако из-за ложных сообщений пришлось эвакуировать 635 человек.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирске неадекватный мужчина разбил стекло киоска в поисках лаваша.

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Игорь Кириченко
Журналист

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