В Новосибирске за неделю поступило 11 ложных сообщений о минировании

Из-за ложных сообщений пришлось эвакуировать 635 человек.

В Новосибирске за прошедшую неделю власти столкнулись с волной ложных сообщений о минировании различных объектов, включая образовательные учреждения, суды и торговые центры. Об этом рассказали на оперативном совещании правительства.

Замначальника Главного управления Министерства внутренних дел России по региону Кирилл Травин рассказал, что за неделю поступило целых 11 ложных сообщений о наличии взрывчатых веществ и минировании различных объектов.

Чтобы обеспечить безопасность горожан, полицейские провели обследование 15 зданий, включая школы, суды и коммерческие центры. В результате проведенных проверок, сотрудники полиции не обнаружили никаких опасных предметов или веществ. Однако из-за ложных сообщений пришлось эвакуировать 635 человек.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирске неадекватный мужчина разбил стекло киоска в поисках лаваша.