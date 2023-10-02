В Новосибирске зарегистрировали 16 случаев фиктивного брака среди мигрантов

Если брак признают фиктивным, мигранту грозит выдворение за пределы России.

По данным Управления по делам миграции ГУ МВД по Новосибирской области, в текущем году зарегистрировали 16 случаев фиктивных браков среди мигрантов. Об этом сообщила заместитель начальника управления Людмила Фоменко в интервью с изданием VN.ru.

Такие схемы с фиктивными браками мигранты могут использовать для незаконного пребывания на территории России. По закону, если брак признается фиктивным, иностранным гражданам, участвующим в таких махинациях, грозит выдворение за пределы Российской Федерации.

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