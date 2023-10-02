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общество

В Новосибирской области ущерб от IT-преступлений составил более 73 млн рублей

Фото: Pexels.com

В Новосибирской области на прошлой неделе заметили рост преступности с использованием IT-технологий. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.

За прошедшую неделю в Новосибирской области зарегистрировали 558 преступлений, из которых 252 случая составили кражи, а 184 преступления были связаны с применением IT-технологий. Ущерб от этого составил более 73 миллионов рублей.

Также зафиксировали 22 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, включая 9 фактов сбыта. В результате правоохранители изъяли более 52 килограммов запрещенных веществ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске началась Декада пожилого человека.

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Игорь Кириченко
Журналист

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