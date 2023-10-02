В Новосибирскую область поставят 206 новых автобусов до конца года

Районы Новосибирской области получат обновлённый общественный транспорт.

В Новосибирской области до конца года будет осуществлена закупка 206 микроавтобусов марки «ПАЗ» и «ГАЗ» для сельских районов. Из них уже 16 автобусов доставлены в местные райцентры. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона 2 октября.

«В нескольких районах конкурсные процедуры завершены, на сегодняшний момент уже 16 единиц автобусов марки ПАЗ и ГАЗель поставлено в Новосибирскую область, и находится на предприятиях. Это Доволенский (7 единиц), Татарский (1 единица), Усть-Тарский (6 единиц), и Северный (2 единицы) районы», — добавили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора, средства будут выделены из специального казначейского кредита. Он отметил, что это первый случай, когда такой большой объем средств выделяется для закупки автобусов данного типа и попросил ускорить проведение конкурсных процедур.

Напомним, электрички в Новосибирской области изменят расписание со 2 октября.