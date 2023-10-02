В школах Новосибирска чаще всего не хватает учителей начальных классов

Мэрия Новосибирска опубликовала список «дефицитных» сотрудников в школах.

Мэрия Новосибирска опубликовала на своем официальном веб-сайте проект постановления, в котором перечислены "дефицитные" специальности в местных школах.

В соответствии с этим документом, в городских школах выявлено семь критически не хватающих специалистов. Наиболее востребованными являются учителя начальных классов, так как необходимо обеспечить качественное образование для школьников. Также недостаточно учителей иностранных языков, физики, математики и других специалистов. Более того, мэрия также отмечает нехватку воспитателей, поваров и мойщиков посуды.

Для привлечения квалифицированных специалистов в сфере образования и обслуживания школьных учреждений местные власти готовы предложить компенсацию для аренды жилья.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области начались работы по строительству рапсового завода. Как отмечают в пресс-службе, на предприятии будут заниматься переработкой масличных культур. На территории ПЛП «Южный» уже заложили первый камень завода. Его стоимость оценивается в 3,7 миллиарда рублей.