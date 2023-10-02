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общество

В зоне СВО погиб сибиряк Андрей Аникеев из Оби

Фото: Pexels.com

Мужчине было 42 года. Ранее участвовал в боевых действиях в Чечне.

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб житель города Обь Андрей Аникеев. Боец активно занимался пауэрлифтингом и выступал на различных соревнованиях по этому виду спорта.

В этом году он подписал контракт с Минобороны РФ. Раньше сибиряк принимал участие в боевых действиях в Чечне. Андрея награждали медалью «За отвагу».

Аникеев погиб 24 сентября. Ему было 42 года. Дома его ждали мама, супруга и 11-летний сын.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском похоронили погибшего на СВО Владимира Цыганчука.

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Игорь Кириченко
Журналист

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