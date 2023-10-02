Врач Напалков назвал категорию людей с повышенным риском инфаркта

В первую очередь, в этот список входят те люди, которые не контролируют гипертонию и холестерин.

Кардиолог, доктор медицинских наук Дмитрий Напалков рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что высокий риск инфаркта и инсульта имеют курильщики, люди, которые не контролируют гипертонию, и люди с высоким уровнем холестерина, с ожирением. Кроме того, в группу высокого риска попадают и те, у кого первый инфаркт или инсульт уже произошли.

«Риск будет меньше в два раза, если пациент принимает все препараты, которые ему назначены. Если же пациент отказывается от части терапии, не принимает прописанные ему лекарства, то риск повторного инфаркта или инсульта выше в 3-10 раз — здесь кому как повезет», — объяснил специалист.

Напалков добавил, чтобы помочь таким пациентам соблюдать режим приема препаратов и не прерывать лечение из-за невозможности купить лекарства, в России действует программа льготного обеспечения.

«Поэтому у меня вызывает недоумение ситуация, когда пациент может получать от государства бесплатные препараты — кстати говоря, не самые дешевые, — но вдруг по каким-то субъективным причинам прекращает их принимать и ставит свое здоровье и жизнь под угрозу», — резюмировал он.

Напомним, кардиолог рассказала, при каком артериальном давлении наступает смерть.