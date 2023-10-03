В Бердске отопление не провели в военкомате, прокуратуре и полиции

В прокуратуре, военкомате и полиции Бердска не подключили отопление.

В Бердске не дали тепло в прокуратуре, военкомате и полиции. Об этом сообщил руководитель МУП «Комбинат бытовых услуг» Анатолий Пронюшкин.

По его словам, из-за проблем с 32-ой тепловой камерой на улице Пушкина отопление не подключили в прокуратуре, военкомате и полиции города. Однако дать тепло на этих объектах обещают уже в среду.

«На остальных объектах сейчас идёт наладка. Сети всё лето стояли, вода не двигалась, потому появляются дефекты», — объяснил он.

Кроме того, на котельных «Новая» и «Вега» сейчас ремонтируют по одному котлу. Их введут в эксплуатацию уже в этом месяце.

Плановые ремонты по сетям закончены. Далее специалисты будут заниматься только устранением дефектов.

Напомним, что в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК) разъяснили причину недостаточной теплоты в новосибирских жилых домах. Официально завершился этап подключения жилых объектов в городе до 30 сентября.