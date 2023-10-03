В СГК объяснили отсутствие отопления в части домов Новосибирска

Представители СГК рассказали о запуске отопительного сезона в Новосибирске.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК) разъяснили причину недостаточной теплоты в новосибирских жилых домах. Официально завершился этап подключения жилых объектов в городе до 30 сентября.

В связи с проведением работ по подключению новой сети на Автогенной улице, дома по адресам Грибоедова, 73 и 80; Ленинградская, 147; Чехова, 254; Белинского, 202, испытывают проблемы с отоплением из-за сниженных параметров теплоснабжения. Организация, ответственная за теплоснабжение, планирует устранить данную ситуацию не позднее 3 октября.

Например, в доме №16 на улице Дуси Ковальчук, где ранее жильцы жаловались на холод, параметры отопления сейчас находятся в норме. Управляющая компания получила рекомендации по регулированию систем отопления. Также произведено регулирование в Центральном тепловом пункте на улице 1905 года, 23 и на улице Красноярской, 36. В связи с отсутствием персонала управляющей компании, аварийная служба была направлена для проверки перезапуска системы отопления в доме №49А на Советской улице. Также в настоящее время ведутся работы по перезапуску системы отопления в доме №62 на улице Советской.

Параметры теплоснабжения в домах на улице Бориса Богаткова уже были повышены, поэтому в ближайшее время ожидается восстановление комфортной температуры в квартирах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начали консервировать фонтаны к зиме.