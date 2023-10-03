Аллею учителям-героям достроили в Новосибирске

На Аллее Учителя открыли стелу Новосибирскому учительству за счет гранта Президента Российской Федерации, а также при поддержке Правительства региона.

Открытие Аллеи Учителя прошло в Новосибирске в рамках Большой учительской недели. В мероприятии приняла участие врио министра образования Новосибирской области Мария Жафярова. Она подчеркнула, что открытие Аллеи Учителя является уникальным событием, наполненным глубоким смыслом.

«Я вас благодарю за вашу веру и неустанное наставничество, за то, что задаете нам такую мерку, когда «нельзя солгать и обмануть, и с пути свернуть». Вы гиганты, на плечах которых держится региональная система образования. Желаю вам здоровья, радости, активного долголетия. Пусть все будет так, как вы задумали. С наступающим Днем учителя!», — сказала Жафярова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что певец-самородок из Новосибирской области выступил на телешоу Андрея Малахова.