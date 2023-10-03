Певец-самородок из Новосибирской области выступил на телешоу Андрея Малахова

Житель села Комарье Доволенского района Новосибирской области Валентин Ходченко стал участником телепроекта «Песни от всей души». Проект ведет Андрей Малахов. Передача выходит на канале «Россия 1».

Редакторы программы обратили внимание на музыканта после того, как услышали его исполнение песни «Алёнушка» на его странице в социальных сетях. Они пригласили Валентина исполнить эту песню на сцене в Москве во время съемок нового выпуска шоу.

Музыкальные корни Валентина уходят в детство, в его семью. Родители собирали большие компании и исполняли русские народные песни. Отец пел песню «Раскинулось море широко», а мама исполняла частушки. Валентин внимательно слушал песни родителей.

Свой музыкальный путь он начал с гармошки, на которой играли его родители. Он моментально овладел инструментом. Мужчина мог подбирать мелодии на слух и играть на гармошке. Позже он освоил баян в школе и даже приобрел балалайку.

В шестом классе Валентина приглашали играть на свадьбах. Он также присоединился к инструментальному ансамблю местного Дома культуры и влюбился в песню Николая Гнатюка «Танец на барабане».

В подростковом возрасте Валентин начал петь и играть на гитаре с друзьями. Уже тогда он придумывал шуточные стихи на ходу. Теперь, благодаря приглашению на телепроект «Песни от всей души», его талант сможет услышать вся Россия.

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