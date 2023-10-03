В Новосибирске можно будет посмотреть на Солнце в телескоп с набережной Оби

С 4 по 10 октября в Большом новосибирском планетарии начнется Всемирная неделя космоса, приуроченная мировым космическим исследованиям.

4 октября с 18.00 до 21.00 на Михайловской набережной вы сможете понаблюдать в телескоп за Солнцем и Юпитером.

7 октября в 11.00 и 13.00 вас ожидает увлекательное музыкально-театрализованное космическое представление под названием «Сказка о потерянной луне».

Также 7 октября в 20.00 будет вечерняя астрономическая программа «Космоночь в планетарии».

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском для взлёта самолёта с поля уберут из салона кресла.