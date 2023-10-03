Под Новосибирском для взлёта самолёта с поля уберут из салона кресла

В авиакомпании «Уральские Авиалинии» рассказали, как планируют поднять в воздух самолёт с поля в Убинском районе Новосибирской области.

Специалисты «Уральских Авиалиний» работают на поле в Убинском районе. Так, они уже пришли к выводу, что двигателям аварийно севшего самолёта не понадобится восстановительный ремонт. К таким выводам техники пришли после того, как очистили сердце самолёта от грунта и соломы.

Сейчас решается вопрос с хранением воздушного судна и его транспортировкой. Одним из самых трудных процессов — поднять самолёт в воздух.

«Ожидаем доставку подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительные исследования конструкции воздушного судна. В плане также демонтаж кресел для облегчения лайнера. Вокруг самолёта установлен забор»,

- сообщает Телеграм-канал «Уральских Авиалиний».

Напомним, рейс U6-1383 Сочи-Омск авиакомпании «Уральские Авиалинии» совершил аварийную посадку в поле неподалеку от деревни Московка Убинского района Новосибирской области 12 сентября. На борту находились 167 человек, в том числе 23 ребёнка. Авиакомпания с конца сентября выплачивает пассажирам компенсацию, С с этого же времени специалисты ломают голову, как поднять самолёт в воздух с поля.