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общество наука

Астрофотограф Поляков из Новосибирска показал снимки Урана и Юпитера

Фото: соцсети Алексея Полякова

Астрофотограф Поляков снял Уран и Юпитер в небе над Новосибирском.

Астрофотограф-любитель Алексей Поляков вечером 2 октября опубликовал в своих соцсетях фотографии двух планет — Урана и Юпитера, сделанных им в Новосибирске. Ранее мужчина осознал, что никогда не фотографировал Уран, хотя многократно любовался им глазами. Также Поляков планировал запечатлеть на снимках Сатурн и Нептун, но планам помешала плотная дымка, которая заволокла небо.

На опубликованных фотографиях можно увидеть оба гиганта в одном масштабе, что придает особую уникальность этим снимкам астрофотографа.

Уран, занимающий седьмое место от Солнца, был открыт в 1781 году ученым Уильямом Гершелем. Планета состоит преимущественно из льда и камня и имеет 27 спутников.

Юпитер, который считается самой большой планетой в Солнечной системе, находится на пятом месте от Солнца. Он состоит главным образом из газа и обладает множеством спутников, включая четыре крупных Галилеевых спутника: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков смог запечатлеть полёт кометы Нишимура. словам фотографа, лучший момент для наблюдения кометы пришёлся на полнолуние, тогда как небо было покрыто облаками почти всю неделю.

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Сергей Щукин
Журналист

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