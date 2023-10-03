Бывший главный онколог Новосибирской области Войцицкий скончался на отдыхе

На 61-м году жизни скончался бывший главный онколог Новосибирской области.

Во время отдыха на Алтае скончался бывший главный онколог Новосибирской области, заслуженный врач России Владимир Войцицкий. Врачу было 60 лет, дата прощания с ним пока не назначена.

Владимир Войцицкий был известен не только в Новосибирской области, но и за ее пределами. Он работал врачом-онкологом в торакальном и маммологическом отделениях Новосибирского областного онкологического диспансера и был назначен главным онкологом Новосибирской области в 2011 году. С 2014 по 2018 годы он занимал должность главного врача этого медицинского учреждения. Кроме того, Владимир Войцицкий был доктором медицинских наук и профессором кафедры онкологии в Новосибирском медуниверситете.

С 2021 года Владимир Войцицкий также работал в качестве ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии института онкологии и нейрохирургии НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина. При этом он продолжал преподавательскую деятельность и обучал студентов этой профессии.

Напомним, контрактник Виталий Мишиненцев из Новосибирской области погиб в зоне СВО.