Двое красавиц из Новосибирска борются за титул «Мисс Россия 2023»

Две жительницы Новосибирска стали финалистками «Мисс Россия 2023».

В финал «Мисс Россия 2023» вышли две жительницы Новосибирска — Милена Кислова и Юлия Колмакова. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.

На этом этапе конкурса девушки должны были представить свои национальные костюмы. Милена Кислова и Юлия Колмакова предстали перед жюри в образах Жар-птицы и Царевны Лебедь.

Голосование за лучшее преображение началось 2 октября — Юлия Колмакова подчеркнула образ Жар-Птицы роскошным головным убором, а Милена Кислова покрасовалась в белоснежном одеянии Царевны Лебедь и сказочной диадеме.

Юлия Колмакова окончила НГУЭУ, а Милена Кислова в этом году поступила в Кемеровский университет.

«С каждым днем наша подготовка становится все интересней и продуктивней, а финал будет чем-то незабываемым и завораживающим», — подчеркнула Милена на своей странице во «ВКонтакте».

Результаты конкурса «Мисс Россия» огласят 8 октября.

Напомним, что жительница Новосибирска, 23-летняя Юлия Колмакова снялась в купальнике с Cadillac.