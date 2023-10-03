Экологи Новосибирска выступили против возможного строительства в Кирзинском заказнике

Экологи возмутились возможному строительству и вырубке леса в Кирзинском заказнике.

По информации издания "Ъ-Сибирь", заповедник "Кирзинский" в Новосибирской области изменил свой статус относительно разрешений на вырубку леса и строительство.

Кирзинский заказник является единственным в регионе, имеющим федеральный статус. Местные эксперты и общественники выражают озабоченность по поводу новой редакции положения, которая позволяет массовую вырубку леса и строительство на территории природоохранной зоны, что может привести к нарушению экологии Чановской системы озер.

Федеральные чиновники не проконсультировались с администрацией Новосибирской области, так как эти земли не подведомственны региональным властям. Новое положение вызвало острую критику со стороны межрегиональной общественной организации "Экспертный совет по заповедному делу". Представители организации уже подготовили петицию, которая будет направлена министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.

Ранее врачи заявили о невменяемости девочки, которая изрезала подругу в лесу под Новосибирском. После нападения на одноклассницу она ушла домой к матери — дома следователи нашли канцелярский нож, которым она резала девочку.