«Слизывала кровь»: врачи заявили о невменяемости девочки, которая изрезала подругу под Новосибирском

Под Новосибирском 14-летняя девочка ушла домой после зверского нападения с канцелярским ножом на подругу.

В Новосибирской области в дачном посёлке Кудряшовский 14-летняя девочка после нападения на одноклассницу ушла домой к матери — дома следователи нашли канцелярский нож, которым она резала девочку. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, нападавшая Алёна (имя изменено) бросила её умирать в лесу, однако изрезанная Даша (имя изменено) смогла доползти до дороги и позвонить в 112. Когда фельдшеры приехали на место, девочка была еще в сознании, она могла говорить какое-то время и сумела назвать, кто это сделал.

«14-летняя девочка во время преступления слизывала кровь с пострадавшей, что говорит о её полной невменяемости», — заявил источник.

Девочку увезли в Новосибирск в детскую больницу, где врачи до 3 часов ночи боролись за её жизнь. Со слов родственников, сейчас девочка в сознании в реанимации.

Помимо этого, родственники организовали сбор средств на реабилитацию Даши, указав реквизиты в местном чате, однако директор школы заявил, что никакая финансовая помощь на лечение пока не требуется.

«Сегодня лично разговаривал с врачами, где было сказано, что о пластике речь ещё не идёт. Все дальнейшие мероприятия будут позже, тогда и нужно будет об этом говорить. Главная помощь заключается в снижении тревожности у детей и спокойствии родителей», — написал директор школы Максим Веревкин.

После сообщения жители посёлка стали возмущаться, почему директор школы решает, нужно ли оказывать финансовую помощь или нет.

Как ранее писал Сиб.фм, родственница 13-летней пострадавшей Даши (имя изменено) рассказала корреспонденту Сиб.фм подробности инцидента.

Напомним, на нападавшую девочку возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В ближайшее время ей вынесут меру пресечения.